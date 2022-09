Druga próba startu rakiety już w sobotę. Pogoda przeszkodzi?

Na sobotę 3 września zaplanowano start rakiety Artemis I, która ma dotrzeć na Księżyc. Przy poprzedniej próbie przeszkodziła usterka. W "Newsroom WP" dr Aleksandra Bukała z Polskiej Agencji Kosmicznej, która była obecna przy pierwszej próbie startu rakiety. - W momencie kiedy rakieta jest w pełni zatankowana i stoi na polu startowym, dopiero wtedy wykazano, że jest jakiś problem. Miejmy nadzieję, że wszystko się udało i w sobotę o 20:17 naszego czasu otwiera się dwugodzinne okienko startowe. Miejmy nadzieję, że rakieta wystartuje. Warunki pogodowe są niezbyt sprzyjające w sobotę - stwierdziła naukowczyni. Jaka pogoda może być optymalna dla startu rakiety? - dopytywał Mateusz Ratajczak. - Przede wszystkim nie może być wietrznie. Na Florydzie są często warunki burzowe. To też był jeden z problemów przy pierwszej próbie startu. Byłam tego świadkiem, to były gwałtowne burze i pioruny uderzyły w piorunochrony blisko rakiet. Na sobotę też zapowiadają burze. To one są największym zagrożeniem. W poniedziałek przy pierwszej próbie startu mieliśmy 3/4 nieba zasłonięte chmurami. Podobno najpiękniej jest oglądać te starty przy czystym niebie. Rozmawiałam z kolegą z NASA i opowiadał mi, że to niesamowite uczucie, gdy taka rakieta wzbija się w powietrze. To najpotężniejsza rakieta przez ludzkość zbudowana. (Przy jej starcie - red.) ziemia drży pod nogami i wydobywają się dźwięki z piekła rodem, tak to określił. Życzę z całego serca, żeby to podejście odbyło się z sukcesem i by ta misja okrążyła Księżyc - dodała dr Aleksandra Bukała.

