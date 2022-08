"Druga armia świata" kontra zwykły dron. BTR-82A wpadł w ukraińską zasadzkę

"Druga armia świata" po raz kolejny została skompromitowana przez Ukrainę. Tym razem potężny rosyjski transporter opancerzony BTR-82A został doszczętnie pokonany przez zwykłego, sklepowego ukraińskiego drona, który został uzbrojony w improwizowaną amunicję opartą na amerykańskich granatach M430A1 40x53mm HEDP. Prosta zasadzka i kilkanaście pocisków wystarczyło, by transporter już nigdy nie mógł zaszkodzić Ukrainie. Jak podaje "Ukraine Weapons Tracker" - profil, który zamieścił nagranie na swoim Twitterze – w czasie przeprowadzonego ataku pojazd był pusty. Rosjanie zdążyli uciec, porzucając pojazd. Ukraina jednak nie mogła go bezpiecznie przejąć ze względu na trudne położenie - stąd decyzja o zdalnym zniszczeniu. Rosja zakupiła pojazdy BTR-82A kilka lat temu i miały one stanowić podstawowy środek transportu jednostek zmotoryzowanych. Wyróżniają się one zwiększonym opancerzeniem oraz bezzałogową wieżą wyposażoną w armatę 2A72 kalibru 30 mm oraz 7,62 mm karabin maszynowy PKTM. Tym bardziej imponujący wydaje się sukces Ukrainy, która zwykłym dronem zniszczyła tak potężną maszynę.