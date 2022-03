Drony kamikadze od USA dla Ukrainy. Ekspert: to broń powodująca kompletną destrukcję

Na liście amerykańskiego pakietu uzbrojenia dla Ukrainy znalazły się taktyczne drony, nazywane kamikadze. - Od dwóch tygodni postuluję, by strona ukraińska była wyposażona nie tylko w broń defensywną, ale również w broń ofensywną. Drony kamikaze to nowy system uzbrojenia. Tylko kilka krajów na świecie produkuje tego typu broń. Także Polska ma prywatnego producenta takiego systemu – podkreślił w programie specjalnym WP gen. broni rez. dr Mirosław Różański, prezes Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju Stratpoints. - To dron jednorazowego użytku, który jest wystrzeliwany i może razić cele do 10 km. Efekt jego działania to jest kompletna destrukcja środka opancerzonego, pojazdów typu cysterny czy wyrzutnie rakietowe. Taki dron wystrzelony z kilku kilometrów daje gwarancje, że cel może być zniszczony, a nie stanowi to zagrożenia dla operatora czy sterującego takim dronem – tłumaczył ekspert. Według Różańskiego tego typu broń powinna być już dawno dostarczona ukraińskiej armii. - Straty po stronie rosyjskiej byłyby dużo większe – podsumował.