Dron kamikaze uderzył z zaskoczenia. Rosjanie niczego się nie spodziewali

Sprytna akcja Ukraińców pod Bachmutem. Na odcinku frontu w okolicach miasta Rosjanie wykopali pozycje obronne, gdzie składowali m.in. broń i amunicję. Wracali do okopów, kiedy nastąpił atak. Obrońcy Kijowa ze 108. wydzielonego batalionu szturmowego przeprowadzili zabójczą operację, publikując nagranie z akcji. Najpierw żołnierze latali wysoko dronami rozpoznawczymi nad okopami Rosjan, aż w końcu do akcji wkroczył dron kamikaze. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do sieci, udostępniła je agencja Reutera. Widać na nim, że wagnerowcy dopiero w ostatniej chwili, wchodząc do wykopanej ziemianki, zauważają lecący w ich kierunku bezzałogowiec. Na reakcję było już za późno. Maszyna uzbrojona w ładunki wybuchowe precyzyjnie trafiła tam, gdzie próbowali ukryć się Rosjanie. Efekt całej operacji to co najmniej trzech zabitych ludzi Prigożyna i zniszczenie zgromadzonej w środku amunicji.