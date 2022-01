"Drogi Jarku". Giertych napisał do Kaczyńskiego ws. Pegasusa

"Ależ ty to masz pecha!" - napisał Roman Giertych w liście otwartym do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Prawnik oraz były wicepremier pisze w nim o sprawie Pegasusa. "Jak tak dalej pechowo ci Jarku pójdzie, to rok ten zakończysz w opozycji. W opozycji do wychowawcy więziennego oczywiście" - podsumował adwokat.