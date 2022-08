Dramatyczny wypadek. Dwuletni chłopczyk wjechał rowerkiem w samochód

- Pamiętajmy, że to od nas zależy edukacja najmłodszych na temat właściwego zachowania się i poruszania po drogach. W dniach od 1 do 9 września br. w ramach działań "Bezpieczna droga do szkoły" policjanci będą szczególnie czuwać nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym w rejonach szkół oraz na drogach prowadzających do szkół i przedszkoli - przekazuje Pawłowska.