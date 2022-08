36-latek zniszczył matce auto. Powód zszokował policjantów

Chciał po prostu zjeść jajecznicę

Choć właścicielem samochodu był 36-latek, w praktyce auto należało do jego matki. Był to dla niej prezent od syna, który otrzymała kilka dni wcześniej. W dniu interwencji doszło jednak do kłótni między nimi. Mężczyzna chciał, by w ramach wdzięczności kobieta przygotowała mu jajecznicę. Ta odmówiła. W konsekwencji syn zniszczył motyką podarowany wcześniej kabriolet - wybił lampy, uszkodził karoserię, urwał lusterka i stłukł przednią szybę. Następnie postanowił zezłomować samochód. Ponieważ sam był nietrzeźwy i nie posiadał prawa jazdy, poprosił o pomoc kolegę - również będącego pod wpływem alkoholu. W drodze na złomowisko zatrzymała ich policja.