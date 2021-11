Dramatyczna sytuacja w Niemczech. "Jak nigdy"

Ewakuacja pacjentów z COVID-19

Według szefa RKI w niemieckich szpitalach przebywa aktualnie 4000 pacjentów z COVID-19, wymagających intensywnej terapii. Prawie połowa z nich wymaga inwazyjnej wentylacji. Jak podkreślił Wieler, co piąte dostępne łóżko na oddziałach intensywnej terapii w Niemczech jest zajęte obecnie przez pacjenta z COVID-19 co wpływa także na sytuację innych pacjentów i zmusza do przesuwania pilnie potrzebnych operacji.