Dramat w Tatrach. Nowe ustalenia ws. wypadku pod Zawratem

Jak przekazywał wówczas WP Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji , wszystko wskazuje na to, że podczas ucieczki przed burzą spadli ze żlebu. - Tej nocy przechodziła nad tym rejonem burza z ulewą. Zakładamy, że nawałnica miała wpływ na to, co się tam wydarzyło - wyjaśniał Roman Wieczorek.

Wypadek pod Zawratem. Turyści uciekali przed burzą czy zostali zepchnięci razem z namiotem przez wiatr?

"Po godz. 7.47 do TOPR zadzwonił turysta idący z Hali Gąsienicowej na Zawrat informując że u wylotu Zawratowego Żlebu natknął się na zwłoki mężczyzny. Tą informację potwierdza kolejny turysta. O godz. 9-tej po uzyskaniu stosownej zgody w tamten rejon startuje śmigłowiec. Z pokładu śmigłowca w pobliżu mężczyzny desantują się ratownicy a śmigłowiec powraca do bazy. Idący na Zawrat turyści informują o kolejnych zwłokach leżących Zawratowym Żlebie. Znów startuje śmigłowiec. Na jego pokład z przygodnym lądowisku przy Centrali wsiadają 2 ratownicy i śmigłowiec leci do Zawratowego Żlebu. Z jego pokładu ratownicy dostrzegają leżące zwłoki i desantują się w pobliżu. Okazuje się, że są to zwłoki kobiety. Śmigłowiec transportuje na przyszpitalne lądowisko zwłoki mężczyzny. Kolejny lot po zwłoki kobiety, które również przetransportowano na przyszpitalne lądowisko. Okazało się, że dwoje turystów dobrze wyposażonych, uczestników trudnych biegów i maratonów posiadających bardzo dobrą kondycję nocowało w namiocie na Zawracie, przy którym znaleziono porzucone raki, czekany i rzeczy osobiste. W nocy z piątku na sobotę przez Tatry przechodziła silna burza połączona z intensywnym deszczem i wiatrem wiejącym z kierunku SE, który na Kasprowym W. osiągał prędkość przekraczającą 100 km na godz. Czy piorun uderzył w pobliżu turystów a silny wiatr zrzuciły turystów do Żlebu, którym zsunęli się po stromych śniegach uderzając po drodze w wystające głazy, czy przebieg zdarzenia wyglądał inaczej? Rozwikłaniem tej zagadki zajmuje się prokuratura" - czytamy w kronice Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z dnia 13 czerwca.