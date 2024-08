Dramat w SSP? "Przy tym, co zrobił PiS, stajnia Augiasza to dziecinada"

Do Ministerstwa Aktywów Państwowych wpływają kolejne audyty spółek Skarbu Państwa. W programie "Tłit" WP wiceminister resortu Robert Kropiwnicki stwierdził, że "jesteśmy w momencie dramatycznym, ponieważ okazuje się, że niektóre spółki trzeba odgruzowywać". - W większości spółek, oprócz zarządów równolegle zaczynają prace prokuratorzy. Mamy bardzo dużo zawiadomień do prokuratur z różnych spółek - przekazał Kropiwnicki. Poinformował, że zawiadomienia najczęściej dotyczą niegospodarności i złodziejstwa. Prowadzący Patryk Michalski dopytywał, ile złożono zawiadomień. - Na dzisiaj, moim zdaniem, jest kilkadziesiąt, ale to nie są jeszcze wszystkie - poinformował gość programu. Dodał, że liczba może przekroczyć setkę. - Przy tym, co zrobił PiS, stajnia Augiasza to dziecinada - ocenił wiceszef resortu aktywów.