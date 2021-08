Dramat w schronisku. Uśpiono 15 psów, by uniknąć szerzenia COVID-u

Australia.15 psów uśpionych. Władza wini epidemię koronawirusa

Według informacji Rady Hrabstwa Bourke psy zostały uśpione, ponieważ wolontariusze pracujący w schronisku pochodzili z innego obszaru samorządowego, co stanowiło podstawy do obaw o to, że mogą oni przenieść zakażenia koronawirusem na mieszkańców hrabstwa.