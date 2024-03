Dramat w przedszkolu. Dwulatka doznała poparzeń drugiego stopnia

Somalia spędziła w szpitalu 15 dni. "Lekarze stwierdzili, że było to oparzenie drugiego stopnia, w którym doszło do uszkodzenia 18 proc. całego ciała, przyczyna nie jest znana, prawdopodobnie termiczna, ale nie wykluczyli, że mogło to być podłoże chemiczne. Lekarze chirurgii dziecięcej oraz lekarz z prywatnej kliniki stwierdzili, że na pewno było to spowodowane czynnikiem zewnętrznym, a nie reakcją alergiczną" - napisała matka dziewczynki.