Nie żyje 10-latek z Kozłowa. Podejrzany usłyszał zarzuty, jest wniosek o areszt

Podejrzany 42-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów. Do sądu trafił też wniosek o zastosowanie 3-miesięcznego aresztu tymczasowego wobec niego.

Horror w Kozłowie. Zaatakował dzieci metalową rurką

Do zabójstwa w Kozłowie doszło w sobotę 27 marca wieczorem, około godziny 21.30. Sprawca przyszedł do mieszkania by odebrać swoje rzeczy. Drzwi otworzył mu 13-letni syn. Wtedy mężczyzna z niewyjaśnionych przyczyn rzucił się na niego i jego kolegę z metalową rurką.