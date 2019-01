Dramat w kopalni Rudna. Ratownicy nadal szukają zasypanego górnika

Od wtorku trwa akcja poszukiwawcza w Polkowicach na Dolnym Śląsku. Po niezwykle silnym wstrząsie, pod ziemią zostało uwięzionych 14 górników. Udało się uwolnić 13 z nich. Czterech uratowanych jest w szpitalu, jeden jest ciężko ranny. Ratownicy nadal szukają górnika, który przebywa pod ziemią.

"Warunki na dole są bardzo trudne. Temperatura dochodzi do 40 stopni Celsjusza przy dużym zapyleniu" - informuje portal 112 Polkowice.

Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, jeden z najciężej rannych górników, 50-letni mężczyzna, doznał obrażeń wielonarządowych. Trafił do szpitala w Legnicy, skąd śmigłowcem został przetransportowany do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu