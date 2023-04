Dramat w Chodzieży. "To nie było rozszerzone samobójstwo"

Adam Czabański, suicydolog i socjolog, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego: To pojęcie jest nadużywane. W rzeczywistości z rozszerzonym samobójstwem mamy do czynienia wtedy, kiedy wszyscy uczestnicy są umówieni co do tego, że chcą umrzeć, i wszyscy się na to zgadzają.