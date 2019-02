Dramat rodziny Piotra Szczęsnego. Pomyłka śledczych ws. ofiary samospalenia

Rodzina Piotra Szczęsnego, który podpalił się przed Pałacem Kultury, zarzuca służbom lekceważenie. Od pół roku bliscy walczą o zwrot przez policję i prokuraturę rzeczy, które mężczyzna miał przy sobie podczas tragicznego protestu.

Żona Piotra Szczęsnego czeka na okulary, pióro, tomik wierszy Wisławy Szymborskiej "Koniec i początek", laptop i megafon z pendrive’em. - Te drobiazgi miał ze sobą, gdy pojechał do Warszawy. Na pendrivie jest jego głos, ostatni raz, gdy przemówił. Czy to dziwne, że chcemy te rzeczy odzyskać? - pyta w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Ewa Negrusz-Szczęsna.

Gorycz jest tym większa, że rodzina już raz jechała odebrać ważne pamiątki po Szczęsnym, ale okazało się, że doszło do pomyłki. "Oddaliście nam rzeczy kogoś obcego. Takie działania potęgują w nas ból po stracie najbliższego człowieka" - pisze w skardze do prokuratury wdowa.

Reporterzy dziennika pytali o sprawę zwrotu rzeczy Piotra Szczęsnego w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ, ale zostali odesłani do policji. Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji wyjaśnia "Gazecie Wyborczej", że pod koniec 2018 r. do mundurowych dotarło tylko polecenie zwrotu laptopa zmarłego. Co do pozostałych rzeczy, wytycznych brak.