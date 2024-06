Dramat podczas kolonii we Władysławowie. Jest akt oskarżenia

Rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prokurator Grażyna Wawryniuk poinformowała w poniedziałek, że do Sądu Rejonowego w Wejherowie został skierowany akt oskarżenia w sprawie zdarzenia, do którego doszło 18 sierpnia 2023 r. na strzeżonej plaży we Władysławowie, na której przebywała grupa kolonistów.