Draghi idzie pod prąd unijnych wytycznych. Twierdzi, że europejskie firmy będą mogły płacić za gaz w rublach

- Nie ma oficjalnej deklaracji, co oznacza naruszenie sankcji - powiedział włoski premier Mario Draghi w temacie płatności w rublach za rosyjski gaz. Zaznaczył też, że "większość importerów gazu już otworzyła swoje konto w rublach w Gazpromie". Wszystko to mimo że Ursula von der Leyen podkreśla, że płacenie za gaz w rublach to naruszenie sankcji Unii Europejskiej.