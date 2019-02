Dr Migalski dla WP: "Kaczyński wystawił bardzo silne listy. To świetny ruch prezesa"

- To połączenie partyjnych fighterów z ikonami rządów PiS. Opozycja będzie musiała się bardzo napracować, bo PiS wystawił mocnych kandydatów - o listach do Parlamentu Europejskiego mówi Wirtualnej Polsce były europoseł PiS dr Marek Migalski.

- Ona jest bardzo interesująca - twierdzi Migalski. - To połączenie partyjnych fighterów z ikonami rządów PiS, a z drugiej strony - z profesorską "kastą". To jest to, czego oczekuje nie tylko "twardy" wyborca PiS, ale przede wszystkim tzw. wyborca "okołopisowski" - tłumaczy politolog.