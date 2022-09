Dostawała zdjęcia tortur syna. Odpowiedź musiała szokować żołnierzy Putina

Abramowicz po stronie brytyjskich rodzin

Kobieta przyznaje, że zimną krew udało się zachować dzięki brytyjskim władzom. Tym bardziej było to ważne, że sprawa zakończyła się dopiero po kilku miesiącach - w ostatni wtorek. Wówczas uwolnionych zostało pięć osób. Mieli oni najpierw trafić do Arabii Saudyjskiej, a stamtąd już do Wielkiej Brytanii.