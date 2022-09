Atomowy straszak Putina. Oto siła taktycznych ładunków jądrowych

W promieniu 1,5 km zginęłoby ponad 50 tys. ludzi

Taktyczna broń atomowa to spuścizna zimnej wojny. Miała za zadanie wyrąbać – w razie konfliktu Wschodu z Zachodem - drogę dla sowieckich pancernych zagonów. Moc głowic taktycznych waha się od 10 kiloton do 1 megatony. Dla porównania - bomba Little Boy, zrzucona na Hiroszimę, miała moc 15 kt.