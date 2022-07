Separatystyczna "republika" zmienia przepisy. Okupacyjne władze chcą wykonywać karę śmierci

Decyzja okupacyjnych władz w obwodzie donieckim ma związek z wydarzeniami z początku czerwca. To wówczas rosyjscy okupanci skazali na karę śmierci dwóch Brytyjczyków i Marokańczyka za to, że walczyli po stronie Ukrainy. "Sąd" przychylił się do aktu oskarżenia wobec Shauna Pinnera i Aidena Aslina oraz Saaduna Braahima o "najemnictwo" oraz "podejmowanie działań prowadzących do siłowego przejęcia władzy i obalenia porządku konstytucyjnego DRL". Piątkowa zmiana "prawa" ma umożliwić wykonanie wyroku.