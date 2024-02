Dostali 7 dni. Przełomowa decyzja w Holandii ws. Izraela

Przełomowy wyrok. Holenderski sąd apelacyjny nakazał rządowi Niderlandów natychmiastowe wstrzymanie dostaw do Izraela części zamiennych do amerykańskich samolotów F-35. Co podkreślono w uzasadnieniu, mogą one być wykorzystane do ataków w Strefie Gazy, co stanowi "poważne naruszenie międzynarodowego prawa".