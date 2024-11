Netanjahu zapowiada "intensywną wojnę". "Armia ma być gotowa"

- Jeżeli dojdzie do poważnego naruszenia porozumienia o zawieszeniu broni, będziemy odpowiadać nie tylko precyzyjnymi działaniami, co już czynimy, (...) jeżeli do czegoś takiego dojdzie poleciłem siłom zbrojnym, by przygotowały się do intensywnej wojny - powiedział Netanjahu w wywiadzie dla stacji Kanał 14.