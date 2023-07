Doniesienia o konferencji Mentzena. Syn Banasia będzie startował z list Konfederacji?

Sam zainteresowany na razie nie chce zabierać głosu w tej sprawie, tłumacząc, że "nie on decyduje o sprawach politycznych". Jakub Banaś nie chciał też powiedzieć, czy będzie przed siedzibą Najwyższej Izby Kontroli (konferencja prasowa ma odbyć się przy ul. Filtrowej, na tej samej ulicy mieści siedziba NIK - przyp. red.). W rozmowie z dziennikarzem Banaś dodał na koniec: "do jutra". A to może sugerować, że może pojawić się na konferencji.