Donald Tusk wróci do polskiej polityki? "To nie jest czas Mesjaszy"

Coraz głośniej w mediach mówi się o powrocie Donalda Tuska na polską scenę polityczną. - W moim przekonaniu na pewno jest politykiem oczekiwanym przez tych, którzy PO tworzą, także przez naszych wyborców - stwierdził Grzegorz Schetyna. Słowa byłego lidera opozycji skomentował były szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz. - To nie jest czas Mesjaszy. To jest czas opozycji, która prędzej czy później powinna w swoich szeregach przeprowadzić coś w rodzaju zjednoczenia - stwierdził w paragramie WP "Newsroom", podkreślając, że "naturalnym patronem takiego zjednoczenia - jeśli wróci do polskiej polityki - będzie Donald Tusk". - Uważam go za jednego z najwybitniejszych polskich polityków - przekonywał Sienkiewicz.

Rozwiń