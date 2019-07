Donald Tusk wbija szpilkę Trumpowi. Nawiązał do jego kontrowersyjnej wypowiedzi

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk odniósł się do słów Donalda Trumpa na temat lewicowych członkiń amerykańskiego Kongresu. Podczas jednego z wystąpień prezydenta USA tłum zaczął skandować "odeślij je z powrotem", co spotkało się z aprobatą Trumpa.

Donald Trump w niedzielę napisał na Twitterze, że cztery demokratyczne kongresmenki Alexandria Ocasio-Cortez z Nowego Jorku, Rashida Tlaib z Michigan, Ilhan Omar z Minnesoty i Ayanna Pressley z Massachusetts powinny "wrócić" do "zniszczonych i trawionych przez przestępczość miejsc, z których przybyły".

Prezydent USA nie zamierzał przeprosić za swoje słowa. Co więcej, podczas środowego wystąpienia, gdy Trump wspomniał o Ilhan Omar, tłum jego zwolenników krzyczał: "odeślij ją z powrotem!". Donald Trump skomentował to wydarzenie na Twitterze, pisząc "Co za wspaniali ludzie!". Następnie jednak wycofał się ze swoich słów i przeprosił.