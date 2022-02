Donald Tusk o wojnie na Ukrainie. Wskazał zagrożenia

- Jesteśmy świadkami i nie chcemy być ofiarami zdarzeń, które zmieniają ład międzynarodowy. To nie jest konflikt, kryzys. To wojna - powiedział na Donald Tusk i wskazał najważniejsze zagrożenia. Były premier odniósł się także do swojego wpisu, w którym skrytykował m.in. rząd Niemiec.