Donald Tusk spotka się z Borysem Budką. Jest nowy, zaskakujący scenariusz

Borys Budka podkreślił we wtorek - tuż przed spotkaniem klubu Koalicji Obywatelskiej - że utrzymuje stały kontakt z byłym premierem. - To nie jest nic nadzwyczajnego, bo myśmy się widzieli i w grudniu, i w lutym, i w kwietniu. To jest takie tradycyjne spotkanie, na którym rozmawiamy o polityce, rozmawiamy o sprawach europejskich. Donald Tusk jest szefem Europejskiej Partii Ludowej, jest dużo tematów europejskich, więc będziemy też o tym rozmawiać, a w regularnym kontakcie telefonicznym jesteśmy każdego tygodnia - mówił szef PO.