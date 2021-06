Donald Tusk wraca. Politycy PO zdradzają scenariusze

Jak dodaje były minister w rządzie Tuska, "Donald jak nikt inny potrafi budować drużynę, a nie ją rozbijać". - To kapitał, który Donald Tusk ma. I jeśli wysyła dziś sygnał o większym zaangażowaniu w polską politykę, to zrobi to na pewno z przytupem. Start w wyborach? To dałoby mu bardzo mocny mandat do działania - przekonuje Raś.