Donald Tusk wróci ratować PO? Kidawa-Błońska: "Ta deklaracja bardzo mnie cieszy"

Donald Tusk został zapytany o obecną sytuację w PO. - Jestem gotowy zrobić wszystko, aby Platforma nie przeszła do historii - zapewnił były premier na antenie TVN24. Czy jego słowa są zapowiedzią powrotu do polskiej polityki? - Bardzo mnie cieszy, że Donald Tusk złożył taką deklaracją, ale mówił o tym, że musimy działać wszyscy razem, a to prawda - powiedziała w programie "Newsroom" WP Małgorzata Kidawa-Błońska. Wicemarszałek Sejmu zapytaliśmy również, czy ucieszyłaby się, gdyby Tusk przejął władzę w PO. - Bardzo - odparła zwięźle Kidawa-Błońska. Mówiąc o obecnym szefie Platformy Borysie Budce, stwierdziła, że "powinniśmy zająć się nie tym, kto jest przywódcą, a w jaki sposób doprowadzimy do tego, aby wygrać wybory".

