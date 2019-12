WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze donald tusk + 2 adam bielanKrzysztof Śmiszek oprac. Anna Kozińska 27 min. temu Donald Tusk skrytykował 500 plus. Ani polityk PiS, ani Lewicy się z nim nie zgodził - Nie ma zupełnie zgody na takie słowa - tak w programie WP #Newsroom Krzysztof Śmiszek zareagował na wypowiedź Donalda Tuska. Były premier... Rozwiń Z Donaldem Tuskiem powiedzieć my n … Rozwiń Transkrypcja: Z Donaldem Tuskiem powiedzieć my nie możemy nikogo z lekcji Ani kandydatura to obywatelski Wszystkie konkursy Ale Swoją kampania się zgadza z tym że program 500 plus nie jest najlepszym programem i trzeba lepiej i mądrzej wydawać pieniądze Nie ma zupełnie zgody na takie słowa lewica zawsze mówiła że program 500 plus jest ważny po nie No nie jest programem prądem Ale jest programem Przywraca ludziom godność i zawsze o tym mówiliśmy i ten program zawsze będziemy pokazać Starcie kampanii Donald Tusk jest dziś Politycy po to żeby bronić swojego do On nie wystartował w wyborach Prezydenckim bo bardzo samokrytyczny ocenił że Wybór Największy Natomiast oczywisty sposób będzie bronić swoich siedmiu Gdyby dzisiaj pochwalił progi 100 naturalne byłoby pytanie dla Tusk Tego programu więc on dzisiaj będzie Krytykował potem tam był wszystko co dobrego zrobił Takie słowa No na pewno da się odkleić powiedzieć Nie wiem czy nie jest Na pewno na pewno nie I to jest Czy pani Kidawa Która była rzecznikiem prasowym Donalda Tuska równie Kiedy na auto Skoda Kontrowersyjne DC Podwyższenie wieku emerytalnego będzie Wstanie odciąć Które Donald Tusk jako premier