Donald Tusk krytycznie o Trumpie: Ma nadzieję, że Unia Europejska się posypie

- W pierwszej rozmowie, jaką miałem z Donaldem Trumpem, jego pytanie było: "ok, jest Brexit. Kto następny?". W jego głosie była nadzieja, że UE się posypie - powiedział w czwartek wieczorem Donald Tusk, nowy szef Europejskiej Partii Ludowej.

- Jako szef Rady Europejskiej musiałem zachować daleko idącą neutralność, chociaż nie było to łatwe. Z natury lubię twardo stawiać sprawę, lubię walkę, konfrontację, szczególnie w ważnych sprawach. Nie było to dla mnie łatwe doświadczenie, gdy musiałem gryźć się w język każdego dnia, żeby nie powiedzieć do końca, co myślę - powiedział Donald Tusk w wywiadzie dla Polsat News.