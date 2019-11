Donald Tusk w Zagrzebiu: mogę zedrzeć maskę obiektywnego nudziarza i mówić to, co myślę

- Teraz, w nowej roli, będę na realnym froncie walki, będę uczestniczył w wyborach, kampaniach - powiedział Donald Tusk. Były premier zapowiedział, że od 1 grudnia jest do dyspozycji ws. polskiej polityki. I ocenił działania PiS jako "niewybaczalne".

- Konkurencja dobrze robi każdej organizacji politycznej – powiedział w czwartek w Zagrzebiu Donald Tusk. Były premier odniósł się w ten sposób do prawyborów w PO. Jak sam przyznał, jemu podczas wyborów do Europejskiej Partii Ludowej zabrakło kontrkandydata. I adrenaliny.

Tusk uznał, że w kraju do wykonania jest "ogromna praca formacyjna”. - Mi się wydaje, że dziś w Polsce mamy taką niepokojąco pustą przestrzeń, jeśli chodzi o to, po co my się bijemy po tę władzę - uznał. Zauważył, że dbanie o taką refleksję będzie zbieżne z zadaniem, jakiego się podjął w EPL.