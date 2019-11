Wybory prezydenckie 2020. Posłowie PiS oceniają szanse Jacka Jaśkowiaka

Środowa deklaracja Jacka Jaśkowiaka o starcie w prawyborach KO na prezydenta wywołała wielkie poruszenie. Teraz posłowie PiS oceniają jego posunięcie. I nie mają dobrych prognoz dla prezydenta Poznania.

- Myślę, że prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak nie ma szans, by zostać kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta - stwierdziła Jadwiga Emilewicz. Minister rozwoju w rządzie PiS była kandydatką właśnie ze stolicy Wielkopolski. - Myślę, że to nie jest ten moment, kiedy Jaśkowiak będzie w stanie przekonać swoje ugrupowanie, ale każdy ten, kto ma marzenia w polityce stawia sobie cele i pewnie chciałby je osiągnąć. Ale nie sądzę - rozwinęła w rozmowie z PAP.

Inny polityk z PiS z Wielkopolski również nie ma złudzeń co do kandydatury Jaśkowiaka. Zbigniew Hoffman stwierdził, że prezydent Poznania "nie ma żadnych szans" na rywalizację z prezydentem Andrzejem Dudą. - To nie ten format (...) Pan prezydent Andrzej Duda jest najlepszym z możliwych prezydentów dla Polski - przyznał były wojewoda wielkopolski (obecnie poseł PiS).

Wybory prezydenckie 2020. "Tajemnicze" prawybory w PO

Do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy prawybory w Koalicji Obywatelskiej się odbędą. Dopiero we wtorek wieczorem "sekretny" polityk zgłosił swoją kandydaturę. - Został zgłoszony we wtorek wieczorem, w zamkniętej kopercie. Nie wiem, czyje nazwisko jest w środku - przyznawał Grzegorz Schetyna na antenie Polsatu. Koperta następnie trafiła na biurko Rafała Grupińskiego - to właśnie on odpowiada za kształt prawyborów na opozycji.