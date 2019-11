Wybory prezydenckie 2020. Małgorzata Kidawa-Błońska: w piątek decyzja ws. kandydatury

- Musimy się mocno skupić na kampanii wyborczej - mówi Małgorzata Kidawa-Błońska, wiceszefowa Platformy Obywatelskiej o propozycji przyspieszenia wyborów lidera partii. To postulat Borysa Budki, ale wciąż nie wiadomo, czy w PO nie ma innego kandydata do walki o prezydenturę.

- W piątek odbędzie się zarząd partii. Z tego co wiem, nikt się nie zgłosił, ale we wtorek byliśmy długo w Sejmie. Może ktoś się jeszcze zgłosił - tak Małgorzata Kidawa-Błońska, wiceszefowa Platformy Obywatelskiej odpowiedziała w TOK FM na pytanie o to, czy już można nazywać ją kandydatką Koalicji Obywatelskiej w walce o fotel prezydencki. 19 listopada o północy minął termin zgłaszania się kandydatów.