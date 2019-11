Donald Tusk został przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej

"Donald Tusk został wybrany zdecydowaną większością głosów na przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej" - poinformował na Twitterze europoseł Michał Boni. "To właśnie Polak poprowadzi największą grupę polityczną w Unii Europejskiej" - dodał. Jest już reakcja premiera Mateusza Morawieckiego.

- Mam po pięciu latach dość bycia naczelnym biurokratą europejskim. Jestem gotów do walki. I mam nadzieję, że wy też! - powiedział Tusk tuż przed głosowaniem. Nie miał kontrkandydatów.

Mateusz Morawiecki w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News został zapytany przez prowadzącego, czy złoży gratulacje nowemu przewodniczącemu EPL. - Co tam trzeba jakoś strasznie gratulować. Jest to jakaś nowa funkcja w tym naszym eurokratycznym grajdołku kochanym. Mówię to z pełną sympatią - stwierdził premier.