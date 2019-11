Donald Tusk stworzy nowy ruch polityczny? "Ludzie mnie znają. Chcę to wykorzystać"

Donald Tusk nie wyklucza, że stworzy w Polsce nowy ruch polityczny, który opierałby się na młodych ludziach. W środę były premier został wybrany na przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej.

- Ludzie mnie znają. Będę chciał to wykorzystać. Mam wrażenie, że niezależnie czy mnie lubią, czy nie, liczą się z moją opinią, przynajmniej jeśli chodzi o kwestie międzynarodowe - powiedział w czwartek Donald Tusk w rozmowie z reporterką Polsat News.

- Chciałbym, żeby w Polsce znalazła się grupa 10, 20, może 100 młodych ludzi, którzy będą rozumieli świat tak, jak on na to zasługuje. Żeby oni na serio wzięli sprawy w swoje ręce. Nie tylko dlatego, że są młodsi ode mnie, bo wiek nie wystarczy, ale dlatego, że lepiej rozumieją ten świat. A co z tego będzie, zobaczymy - podkreślił Tusk.