Donald Trump wulgarnie o Netanjahu. "Popełnił ogromny błąd"

Donald Trump udzielił ponad 90-minutowego wywiadu izraelskiemu dziennikarzowi Barakowi Ravidowi, w którym opowiedział m.in. o swoim żalu wobec byłego premiera Izraela. Rozmowa została wykorzystana w książce Ravida pt. "Trump’s Peace: The Abraham Accords and the Reshaping of the Middle East" (pol. "Pokój Trumpa. Umowy abrahamowe i przekształcanie Bliskiego Wschodu"), która ma zostać opublikowana w niedzielę. Jej fragmenty ukazały się w piątek na łamach "Jerusalem Post".