Donald Trump wrócił na Twittera. Opublikował znaczące nagranie

Donald Trump o ataku na Kapitol: "Zapłacicie"

W ostrych słowach potępił tych, którzy wdarli się na Kapitol. - Zhańbili siedzibę amerykańskiej demokracji. Do tych, którzy byli zaangażowani w przemoc i niszczenie: nie reprezentujecie naszego państwa; a do tych którzy złamali prawo: "zapłacicie" - podkreślił.

Donald Trump tłumaczy walkę o wynik wyborów

Stwierdził również, że on i jego otoczenie dążyło do zakwestionowania wyników wyborów na drodze prawnej, by zapewnić uczciwe głosowanie. Dodał, że służba Amerykanom była "największym zaszczytem w jego życiu". Zwrócił się także do swoich zwolenników i zapewnił, że "ta niesamowita przygoda dopiero się zaczyna".