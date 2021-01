USA. Chaos w Waszyngtonie przez protesty zwolenników Trumpa

Gdy protestujący dotarli do Kapitolu, część z nich wdarła się do budynku parlamentu. Manifestujący wybili część okien oraz zdemolowali drzwi. Doszło do starć ze służbami. Parlamentarzyści zostali ewakuowani. Burmistrz Dystryktu Kolumbii zdecydowała się wprowadzić godzinę policyjną, która ruszyła o godzinie 18 czasu lokalnego. Ma potrwać do rana.

Zamieszki w USA. Zwolennicy Trumpa szturmują Kapitol

USA. Zamieszki. Joe Biden wzywa Trumpa: zrób coś!

Głos ws. zamieszek w USA zabrał Joe Biden. - Mówię do was wszystkich, którzy widzą to, co się dzieje na Kapitolu. Ja też to widzę. Dusza stolicy została złamana. Widzimy garstkę ekstermistów, którzy są oddani bezprawiu. To nie jest sprzeciw, to nieporządek. Graniczy z buntem i musi się skończyć. Teraz. - powiedział prezydent-elekt.