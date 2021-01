Donald Trump na wiecu. "Dziś zatrzymamy tę kradzież"

Donald Trump na wiecu. "W tym roku ustawili wybory"

Wybory w USA. Leszek Miller o gratulacjach Andrzeja Dudy. Użył "delikatnych" słów

- Z tymi urnami nikt nie wie, co się dzieje. Biegają jak kurczaki z poucinanymi głowami. Nie dopuścimy do tego, nigdy do tego nie dopuścimy - dodał Donald Trump. - Jeżeli Mike Pence zrobi to, co do niego należy, wygramy wybory - zaznaczył.