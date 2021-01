Facebook: Trump z zakazem korzystania z konta do końca kadencji

Tego dnia, kiedy Facebook Inc. zablokował konto Trumpa, opublikował on na Twitterze nagranie wideo, w którym wzywał swoich zwolenników do pokojowego rozejścia się do domów. Wcześniej wtargnęli oni do budynku Kongresu, podczas toczącego się tam posiedzenia. Odbywało się ono w sprawie uwzględnienia wygranej Joe Bidena w wyborach prezydenckich.