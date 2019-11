Donald Trump: sojusznicy "gwałcą" Amerykę

Donald Trump nieustannie narzeka na NATO i twierdząc, że sojusznicy "gwałcą" Amerykę - wynika z nowej książki anonimowego oficjela administracji prezydenta.

"Prezydent mówi nam, że 'jesteśmy gwałceni' przez inne kraje, które wydają znacznie mniej, dodając że organizacja [NATO] jest przestarzała" - tak poglądy prezydenta USA opisuje autor książki "The Warning" ("Ostrzeżenie"). To zakulisowa relacja anonimowego wysoko postawionego oficjela administracji Trumpa. To ten sam autor, który w ubiegłym roku ujawnił w "New York Times" istnienie nieformalnego "ruchu oporu" wobec prezydenta USA wewnątrz Białego Domu.