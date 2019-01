Trump chciał wyjść z NATO? "Mam nadzieję, że to fake news"

Prezydent Donald Trump w rozmowach z doradcami wielokrotnie podnosił temat wyjścia USA z NATO - donosi "New York Times". Zdaniem ekspertów, same spekulacje na ten temat osłabiają sojusz.

Alarm dla Polski

- Mam nadzieję, że to jest "fake news". Bo jeśli nie, byłoby to bardzo niepokojące. Owszem, Trump nie może samodzielnie podjąć takiej decyzji, ale takie głosy i groźby nie muszą się zrealizować, by mieć wpływ na sojusz i zachęcić do działania przeciwników Ameryki i sojuszu - mówi Milczanowski. I podaje przykład niedawnej deklaracji Trumpa - opublikowanej na Twitterze - o zamiarze wycofania wojsk USA z Syrii. - Widzieliśmy, że sama zapowiedź wycofania się USA spowodowała lawinę wydarzeń, mimo że żołnierze nadal są. Retorycznie, pod wpłwem swoch doradców, stanowisko Waszyngtonu wróciło do poprzedniego stanu, ale Turcja i Rosja już zdążyły wykonać swoje ruchy i zmienić sytuację - tłumaczy ekspert. - Trump mówi różne rzeczy i nawet jeśli są to tylko słowa, to często efekty są nieodwracalne - dodaje.