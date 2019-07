Donald Trump odwiedzi bazę i amerykańskich żołnierzy w Polsce

Donald Trump przyjedzie do Polski we wrześniu. Oprócz wzięcia udziału w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, ma też inne plany. Właśnie dlatego zostanie w naszym kraju nieco dłużej.

- 1 września na obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Warszawie będzie prezydent USA Donald Trump. Mamy to już potwierdzone - powiedział ostatnio w Wirtualnej Polsce wicepremier Jacek Sasin.

We wrześniu możemy się zatem spodziewać drugiej wizyty Donalda Trumpa jako przywódcy Stanów Zjednoczonych w naszym kraju. - Trump nie był jeszcze ani w Kanadzie, ani w Meksyku, a w Polsce kolejny raz zostaje na dwa dni. To jednak jest ewenement - powiedział w rozmowie z dziennikarzem WP Marcinem Makowskim nasz informator, który również zna już część szczegółów wizyty.

Na obchody 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej zaproszeni zostali do Polski wszyscy przywódcy krajów Unii Europejskiej, liderzy państw NATO, Sekretarz Generalny NATO oraz przywódcy krajów Partnerstwa Wschodniego, a więc na przykład Ukrainy, Białorusi i Gruzji. Wielu z nich - podobnie jak lider USA Donald Trump - potwierdziło już swoją obecność. Będzie to bowiem okazja do zamanifestowania jedności w ramach sojuszu NATO.