Misiło może mieć problem. Są wnioski do prokuratury ws. flagi LGBT

Piotr Misiło z PO opublikował Znak Polski Walczącej na tle flagi LGBT. "Wysłałem wniosek do prokuratury w Szczecinie", "Zgłosiłem sprawę na komendzie", "Przesłałem informacje odpowiednim organom" - grzmią w poniedziałek od rana oburzeni politycy. Misiło skrytykował już nawet rzecznik PO.

"Podczas gdy sprawca jeszcze śpi..., ja już w drodze do Komendy Rejonowej Policji VII na Pradze Południe celem zgłoszenia przestępstwa" - dodał radny PiS Dariusz Lasocki. "O godz. 10 złożyłem pismo do Prokuratury Rejonowej przy ul. Kruczej 38 w Warszawie" - przekazał Jacek Ozdoba (PiS). "Właśnie wysłałem zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Okręgowej w Warszawie" - poinformował na Twitterze Jacek Wrona, były oficer CBŚ.

Misiło podpadł wielu

Co ciekawe, postawa posła Platformy Obywatelskiej spotkała się z krytyką różnych środowisk. Oprócz polityków PiS, zachowanie Misiły negatywnie ocenili już m.in. rzeczniczka SLD Anna-Maria Żukowska, dziennikarka fakt.pl Agnieszka Burzyńska czy Robert Bąkiewicz ze stowarzyszenia Marsz Niepodległości. "Sam na pewno nie użyłbym tego symbolu w ten sposób" - przyznał Łukasz Rogojsz z gazeta.pl. "Po co... pytam, po co" - napisał do Misiło na Twitterze związany z Platformą Obywatelską Antoni Maśląka.