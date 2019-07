Piotr Misiło wywołał burzę. Symbol Polski Walczącej na tle flagi LGBT

Poseł Platformy Obywatelskiej Piotr Misiło opublikował w sieci grafikę przedstawiającą popularną "kotwicę" na tle kolorowej flagi środowisk LGBT. W internecie pojawia się coraz więcej opinii o łamaniu prawa. Padła już też zapowiedź skierowania sprawy do prokuratury.

Grafika Piotra Misiło wywołała burzę, więc polityk odniósł się do zarzutów w kolejnych wpisach. "W 1944 roku stolicy bronili także geje i lesbijki. Czy się to komuś podoba czy nie. Zrozumcie to wreszcie prawicowi dyletanci" - napisał Misiło. "Kiedy słyszę jak wszelkiej maści chrześcijanie mówią, że nie chcą brać udziału w wojnie ideologicznej, wywoływanej przez środowiska LGBT, to myślę sobie, że ich chrześcijańska miłość przegrała" - dodał.