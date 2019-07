Obchody w Warszawie zamiast w Gdańsku? "Taki plan ma prezydent Duda"

Zbliżają się wielkie obchody wybuchu II wojny światowej. "Miejscem centralnym uroczystości ma być Plac Piłsudskiego z Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, a nie Gdańsk" - donosi RMF FM.

Na obchody 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej zaproszeni zostali do Polski wszyscy przywódcy krajów Unii Europejskiej - w randze prezydentów i liderzy wielu innych państw. Jak ustaliła nieoficjalnie Wirtualna Polska, wizytę w naszym kraju potwierdził już m.in. prezydent USA Donald Trump. W Warszawie ma on wylądować w sobotę 31 sierpnia.

Przypomnijmy, że do Polski zaproszeni zostali także: przywódcy wszystkich krajów NATO, Sekretarz Generalny NATO oraz przywódcy krajów Partnerstwa Wschodniego, a więc na przykład Ukrainy, Białorusi i Gruzji. Wielu z nich - podobnie jak lider USA Donald Trump - miało już potwierdzić swoją obecność. Będzie to bowiem okazja do zamanifestowania jedności w ramach sojuszu NATO.