Donald Trump o ambasador USA na Ukrainie Marie Yovanovitch. "Pozbądź się jej"

Wyciekło 80-minutowe nagranie z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Donald Trump w kwietniu 2018 r. był na prywatnej kolacji, na której wzywał do usunięcia ambasador Ukrainy Marie Yovanovitch.

- Mają ropę? - dopytuje prezydent Stanów Zjednoczonych i słyszy odpowiedź o problemach z rurociągiem. - Mają wszystko, czekają na twoje wsparcie. Jak pójdą sami to Rosja odetnie im dużo dochodów - mówi nieznany głos do Trumpa. - Jak długo wytrzymają? - chce wiedzieć głowa USA. - Bez nas niezbyt długo - uważa mężczyzna. - Bez nas? - dziwi się Trump. - 30 sekund - wtrąca się inna osoba.

- Pozbądź się jej. Wyrzuć ją jutro. Mam to gdzieś. Zrób to jutro. Wywal ją. Ok? Zrób to - mówi Trump. - Doskonale - odpowiada niezidentyfikowany głos. Ostatecznie ambasador zrezygnowała rok po tej rozmowie. Parnas zeznał, że prezydent Stanów Zjednoczonych chciał wyrzucić Yovanovitch wiele razy, ale powstrzymywała go jego administracja. Łącznie nagranie trwa 80 minut.